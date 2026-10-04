फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Samyukt Kisan Morcha's protest at the Collectorate.

Bhadohi News: संयुक्त किसान मोर्चा का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

Sun, 04 Oct 2026 01:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Samyukt Kisan Morcha's protest at the Collectorate.
ज्ञानपुर। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिसमें नौ दिसंबर 2021 को हुए लिखित समझौते को लागू करने और किसान आंदोलन के दौरान मृत 4736 किसानों के नाम पर सिंधु बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाने की मांग की गई।
विज्ञापन

किसानों ने सभी फसलों के लिए कानूनी गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, कर्ज से मुक्ति और किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने से प्रभावित परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने बिजली और बीज विधेयकों को वापस लेने, जबरन भूमि अधिग्रहण रोकने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करने सहित कई अन्य मांगें भी रखीं। खेत मजदूरों को मासिक वेतन और किसानों को मासिक पेंशन देने की भी मांग की। प्रदर्शन में इंद्रदेव पाल, रमाशंकर सरोज, पारस बिना, रामचंद, रमेश भुलाल पाल, सुशील कुमार श्रीवास्तव, रंजीत आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed