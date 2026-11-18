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जिले में धनतुलसी, सीतामढ़ी, सेमराधनाथ और रामपुर गंगा घाटों पर पीपा पुलों का निर्माण कराया जाता है। इनके बनने से गंगा पार के गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलती है। खासकर लगन के सीजन में इन पुलों से लोगों को काफी राहत मिलती है। धनतुलसी और रामपुर के पीपा पुलों का निर्माण लोक निर्माण विभाग भदोही, जबकि सीतामढ़ी और सेमराधनाथ के पुलों का निर्माण लोक निर्माण विभाग मिर्जापुर कराता है। धनतुलसी-डेंगुरपुर पीपापुल के ठेकेदार विमल पांडेय ने बताया कि पुल के निर्माण में 98 से 100 पीपे लगाए जाते हैं। मंगलवार तक 70 से अधिक पीपे जोड़े जा चुके हैं। एक सप्ताह में सभी पीपे जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। लगन का सीजन शुरू होते ही गंगा पर बनने वाले पीपा पुलों की उपयोगिता बढ़ जाती है।सीतामढ़ी मिश्रपुर पीपा पुल का निर्माण शुरूसीतामढ़ी। जिले का धार्मिक एवं पर्यटन स्थल सीतामढ़ी और मिर्जापुर के मिश्रपुर गंगा घाट के बीच पीपा पुल निर्माण के लिए मंगलवार को पूजन किया गया। इसके साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो गया। लोक निर्माण विभाग मिर्जापुर की ओर से बनने वाले इस पुल के निर्माण में एक पखवाड़े से अधिक का समय लगेगा। विभाग के एई एके वर्मा और जेई श्रवण कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर काजू, संजय कुमार, छोटक, राजू, रविंद्र और जोखू आदि मौजूद रहे।