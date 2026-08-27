फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Salaries of four officials including three superintendents

Bhadohi News: तबादले के बाद भी सरकारी आवास में जमे तीन अधीक्षक समेत चार का वेतन रोका

Thu, 27 Aug 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Salaries of four officials including three superintendents
ज्ञानपुर। जिले के तीन सीएचसी अधीक्षक और एक चिकित्साधिकारी को स्थानांतरण के बाद भी सरकारी आवास खाली न करना भारी पड़ गया। सीएमओ डॉ. एसके चक ने चारों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। आदेश दिया है कि जब तक आवास खाली नहीं किया जाएगा, तब तक वेतन बहाल नहीं किया जाएगा। अधीक्षकों का जिले में ही एक सीएचसी से दूसरे सीएचसी पर स्थानांतरण हुआ है। जिले में छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। करीब चार साल से एक ही सीएचसी पर जमे अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में एक माह पहले सीएमओ डॉ. एसके चक ने जिलाधिकारी के निर्देश पर फेरबदल किया था। अधीक्षकों की नए स्थानों पर तैनाती होने के बाद भी वे पुराने आवास पर ही जमे हुए हैं। नियमानुसार तबादले के 10 दिन बाद आवास खाली कर देना चाहिए। चिकित्सकों के पुराने आवास पर ही जमे रहने से उनकी ड्यूटी भी प्रभावित हो रही थी। वहीं, नए तैनाती वाले अधीक्षकों को परेशानी उठानी पड़ रही थी।
विज्ञापन

गोपीगंज के पूर्व अधीक्षक डॉ. आशुतोष पांडेय गोपीगंज के सरकारी आवास में, भानीपुर सीएचसी से गोपीगंज सीएचसी अधीक्षक बने डॉ. शुभांकर श्रीवास्तव भानीपुर के सरकारी आवास में और डीघ से भानीपुर आए अधीक्षक डॉ. पीसी बिंद अब तक डीघ के सरकारी आवास में जमे हैं। इसी तरह महाराजा बलवंत सिंह के चिकित्साधिकारी डॉ. शंकर सुवन ने भी सरकारी आवास खाली नहीं किया है। इससे नाराज होकर सीएमओ ने चारों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। चेताया है कि जब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया जाएगा, तब तक वेतन बहाल नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन


तबादले की फिराक में अधीक्षक
विभाग में तैनात लोगों का मानना है कि नवीन तैनाती पर निवास न करने वाले डॉक्टर अभी पुराने केंद्र पर वापस लौटने के जुगाड़ में हैं। बस उन्हें इंतजार है जिले के एक आला अधिकारी के तबादले का। यही कारण है कि आवास खाली नहीं किए जा रहे हैं। अधीक्षक के मुख्यालय पर निवास न करने के कारण स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्थाएं भी प्रभावित होती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


तीन अधीक्षक, एक चिकित्साधिकारी अभी आवास खाली नहीं किए हैं। इन्हें खाली करने के लिए पत्र भेजा गया है। इनका अगस्त महीने का वेतन रोका गया है। - डॉ. एसके चक, सीएमओ, भदोही


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें