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Bhadohi News: सुबह 10 से शाम पांच बजे तक रहेगा रूट डायवर्जन

Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
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Route diversion will be in effect from 10 AM to 5 PM
ज्ञानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के मद्देनजर पुलिस व यातायात विभाग की ओर से रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।
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यातायात प्रभारी राकेश सिंह के अनुसार रविवार की सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक रूट डायवर्जन की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इसके तहत जौनपुर/भदोही से चलकर इन्द्रामिल होते हुए वाराणसी जाने वाले वाहन पुल के ऊपर से रजपुरा–औराई होते हुए वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी तरह वाराणसी से चौरी होते हुए भदोही/जौनपुर आने वाले वाहन कंधिया फाटक के पहले से बाएं उतरकर महाराजगंज–चौरी मार्ग से महाराजगंज–औराई होते हुए भदोही/जौनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर जरूरी न हो तो कारपेट एक्स्पो मार्ट की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाने से परहेज करें ताकि अनावश्यक परेशानी न हो।
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