Bhadohi News: सुबह 10 से शाम पांच बजे तक रहेगा रूट डायवर्जन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
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ज्ञानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के मद्देनजर पुलिस व यातायात विभाग की ओर से रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।
यातायात प्रभारी राकेश सिंह के अनुसार रविवार की सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक रूट डायवर्जन की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इसके तहत जौनपुर/भदोही से चलकर इन्द्रामिल होते हुए वाराणसी जाने वाले वाहन पुल के ऊपर से रजपुरा–औराई होते हुए वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी तरह वाराणसी से चौरी होते हुए भदोही/जौनपुर आने वाले वाहन कंधिया फाटक के पहले से बाएं उतरकर महाराजगंज–चौरी मार्ग से महाराजगंज–औराई होते हुए भदोही/जौनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर जरूरी न हो तो कारपेट एक्स्पो मार्ट की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाने से परहेज करें ताकि अनावश्यक परेशानी न हो।
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यातायात प्रभारी राकेश सिंह के अनुसार रविवार की सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक रूट डायवर्जन की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इसके तहत जौनपुर/भदोही से चलकर इन्द्रामिल होते हुए वाराणसी जाने वाले वाहन पुल के ऊपर से रजपुरा–औराई होते हुए वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी तरह वाराणसी से चौरी होते हुए भदोही/जौनपुर आने वाले वाहन कंधिया फाटक के पहले से बाएं उतरकर महाराजगंज–चौरी मार्ग से महाराजगंज–औराई होते हुए भदोही/जौनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर जरूरी न हो तो कारपेट एक्स्पो मार्ट की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाने से परहेज करें ताकि अनावश्यक परेशानी न हो।