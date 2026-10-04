Bhadohi News: राजस्व से जुड़े मामले नहीं सुलझ पाए, 128 में से 15 हुए निस्तारित

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ज्ञानपुर तहसील में एडीएम शुभांगी शुक्ला ने लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दूर दराज से आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण कराएं। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम मौके पर जाकर मामलों को निस्तारित करे। उन्होंने अधिकारियों को एआई टूल्स के माध्यम से बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण ड्राफ्टिंग तैयार करने का निर्देश दिया। सभी एडीओ पंचायत, लेखपालों को संवेदनशील बनाते हुए रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। तहसीलदार अजय कुमार सिंह ने बताया कि कुल 22 शिकायतें आईं, जिसमें से मौके पर चार का निस्तारण किया गया। औराई में एसडीएम शिवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां कुल 80 मामले आए। जिसमें से सात का मौके पर निस्तारण किया गया। भदोही तहसील में एसडीएम चंद्रकांत त्रिपाठी ने शिकायतें सुनीं। यहां अधिकतर मामले राजस्व विभाग से जुड़े आए। 26 प्रार्थना पत्रों में से छह का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान न्यायिक तहसीलदार अशोक कुमार शुक्ला, नायब तहसीलदार शशांक राय, कानूनगो संतोष कुमार दुबे आदि मौजूद रहे। उधर, लेखपाल संघ के आह्वान पर तीनों तहसीलों में लेखपालों ने कार्य का बहिष्कार किया। इसके चलते राजस्व से जुड़ी शिकायतें लेकर आने वाले फरियादियों के मामले लंबित रह गए।

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ज्ञानपुर। जिले के तीनों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं गईं। तीनों तहसीलों में आए 128 प्रार्थना पत्रों में से मौके पर 15 का निस्तारण किया गया। लेखपालों के कार्य बहिष्कार के कारण राजस्व से जुड़े एक भी मामले का निपटारा नहीं हो पाया। राजस्व से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए अधिकारियों ने टीम गठित की है।