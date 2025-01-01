Bhadohi News: भदोही के राणा ने मिर्जापुर के सुरेंद्र मुजहरा को पटकनी दी

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उन्होंने कहा कि कुश्ती पारंपरिक कला ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर बड़ी मुकाम हासिल करने का भी सशक्त माध्यम है।इसके बाद कुश्ती दंगल का दौर शुरू हुआ। जिसमें प्रयागराज के सुनील पहलवान ने रायबरेली के रजक, भदोही के राणा सिंह ने सुरेंद्र मुजहरा मिर्जापुर को पटकनी दी। वहीं सबसे रोमांचक कुश्ती एसएसआई प्रमोद यादव और बिहार राज्य के बक्सर के मनोज के बीच हुई। जिसमें एसएसआई प्रमोद यादव ने मनोज को धूल चटाकर 11 हजार का नकद पुरस्कार जीता।ग्रामीण मेलार्थी सजीं दुकानों पर पहुंचकर तरह-तरह के सामानों की खरीदारी की तो बच्चे मनोरंजन के संसाधनों का लुत्फ उठाया।इस दौरान कैलाशनाथ सिंह, उमाशंकर सिंह, रुद्रेश सिंह, मनीष सिंह, शिवराज सिंह, महेश सिंह, राकेश सिंह, पप्पू गुप्ता, सुनील सिंह, सोनू पांडेय, रोशन हाशमी, शिवशंकर गौतम आदि मौजूद रहे।