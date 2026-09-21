Bhadohi News: अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले की तैयारियां तेज, दुरूस्त होने लगीं सड़कें

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जिले में आयोजित होने वाले चार दिवसीय 50वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले में 65 देशों के 400 से ज्यादा कालीन आयातक व उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। उधर, एक्सपो मार्ट की ओर जाने वाली सड़कें खराब होने पर कालीन निर्यातक पहले से ही चिंता जता रहे थे। इस बीच उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की सुगबुगागट शुरू हो गई है। इसके बाद से प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद ने पहले ही जिला प्रशासन से सड़कों को ठीक कराने की मांग की थी। अब प्रशासन चौरी रोड पर सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने में जुट गया है। इंदिरा मिल से लेकर मोरवा पुल तक सड़कों के गड्ढे पाटे जा चुके हैं। उनकी पैचिंग भी कराई जा चुकी है। इंदिरा मिल से लेकर कारपेट सिटी तक सड़क के दोनों ओर गंदगी की भी सफाई कराई जा रही है। दो दिन पूर्व जिलाधिकारी शैलेष कुमार और एसपी अभिनव त्यागी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ इंदिरा मिल चौराहे से लेकर कारपेट एक्सपो मार्ट तक सड़क का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद वहीं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों को चेताया भी गया था कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीईपीसी के प्रशासनिक सदस्य इम्तियाज अहमद ने जिला प्रशासन के कदम का स्वागत किया। कहा कि सड़कों की दशा सुधरने से भदोही आने वाले आयातक और निर्यातक भदोही की अच्छी साख लेकर लौटेंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संदीप सरोज ने बताया कि सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। आने वाले समय में कालीन मेले को देखते हुए भी तैयारियां की जा रही हैं।

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भदोही। आगामी चार अक्तूबर से आयोजित 50वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है। इसके मद्देनजर आयोजन समिति कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) व प्रशासनिक स्तर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ एक्सपो मार्ट की ओर से जाने वाली सड़कों की पैचिंग शुरू करा दी गई है। सीईपीसी ने सड़कें क्षतिग्रस्त होने पर चिंता जताई थी।