पीईटी : ग्राफिक्स वाले सवालों ने बिगाड़ा अभ्यर्थियों का गणित

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अभ्यर्थियों को रीजनिंग के सवालों ने उलझा दिया तो गणित के तालिका और ग्राफ वाले सवालों ने समय की गणित बिगाड़ दिया। 2594 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे।जिले में पीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त तैयारी की गई थीं। रविवार को सभी केंद्रों पर गेट पर जांच कर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। केंद्रों से परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों की राय अलग-अलग थी। किसी को गणित का रेखा ग्राफ और तर्क शक्ति व सामान्य ज्ञान के प्रश्न कठिन लगे तो किसी को अंग्रेजी के प्रश्नों को समझने में परेशानी हुई।किसी को पूरा प्रश्न पत्र आसान लगा। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले ही अभ्यर्थी केंद्र पर पहुंच गए थे।सभी केंद्रों पर एक-एक अभ्यर्थी की जांच कर अंदर प्रवेश दिया गया। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही गेट बंद कर कर दिए गए।प्रथम पाली में हुई परीक्षा में पंजीकृत 5664 में से 4358 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 1306 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में हुई परीक्षा में पंजीकृत 5664 में से 4376 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया।इस दौरान जिलाधिकारी शैलेष कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक सहित अन्य अधिकारियों ने केंद्रों का जायजा लिया। केंद्र व्यवस्थापकों सहित स्टेटिक मजिस्ट्रेट व कक्ष निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।