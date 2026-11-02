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Bhadohi News: लोजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनाया जन्मदिन

Mon, 02 Nov 2026 01:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:18 AM IST
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LJP workers celebrated the national president's birthday.
लोजपा के सांसद चिराग पासवान का जन्मदिन मनाते कार्यकर्ता। स्रोत संगठन
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार की देर शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जन्मदिन जिला कार्यालय में मनाया। कार्यकर्ताओं ने उनके स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल राजनीतिक जीवन की कामना की। उत्तर प्रदेश महासचिव एवं भदोही प्रभारी कमल तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान आज देश के युवाओं, वंचितों, शोषितों और दलित समाज की बुलंद आवाज हैं। उनका व्यक्तित्व, संघर्ष और दूरदर्शी नेतृत्व उन्हें देश की राजनीति में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। इस मौके पर धनजंय दुबे, अवनीश तिवारी, राम अवध मिश्रा, विजय पासी, विजय राय, प्रदुम्न तिवारी, रत्नेश बिंद माैजूद रहे। संवाद
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