Bhadohi News: साढ़े तीन घंटे देरी से भदोही पहुंची केवी एक्सप्रेस
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:28 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:28 AM IST
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भदोही। भदोही-जंघई रेलमार्ग पर बुधवार को चार ट्रेनें सवा डेढ़ घंटे से लेकर साढ़े तीन घंटे तक देरी से चलीं। इनमे सर्वाधिक लेट नई दिल्ली-बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रही जो सुबह 2.23 बजे निर्धारित समय के बजाए सुबह 5.36 बजे भदोही स्टेशन पर पहुंची। 11071 लोकमान्य तिलक-बलिया कामायनी एक्सप्रेस, 15017 एलटीटी-गोरखपुर काशी एक्सप्रेस और 12875 पुरी-आनंद विहार नीलाचल एक्सप्रेस भी देर से आने वाली ट्रेनों में रहीं। भदोही स्टेशन अधीक्षक कोमल सिंह ने बताया कि 15128 केवी एक्सप्रेस का प्रातः साढ़े तीन घंटे लेट पहुंची। इसके बाद कामायनी एक्सप्रेस शाम निर्धारित 18.16 बजे न आकर दो घंटे विलंब से 20.16 बजे आई, काशी एक्सप्रेस जिसका निर्धारित समय सुबह 10.47 बजे है वो 1.22 घंटे देरी से 12.09 बजे आई जबकि आनंद विहार जा रही नीलाचल एक्सप्रेस जो भदोही सुबह 8.08 बजे पहुंचती वह बुधवार को 1.23 घंटे देरी से 9.31 बजे पहुंची।
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