Bhadohi News: बिजली गिरने से दुर्गागंज बाजार की आपूर्ति बाधित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:42 AM IST
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दुर्गागंज। जिले में सोमवार को बारिश के बीच बिजली गिरने से दुर्गागंज बाजार में लगा 250 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके बाद बाजारवासियों और व्यापारियों को विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। इसके अलावा क्षेत्र के कई स्थानों पर विद्युत पोलों पर लगे डंपर, डिस्क, इंसुलेटर और फ्यूज भी क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलने पर लाइनमैनों को मौके पर भेजकर कई स्थानों पर खराब उपकरणों को दुरुस्त कराया गया। अवर अभियंता मिश्राईनपुर ब्रह्म दत्त पटेल ने बताया कि जिन स्थानों से विद्युत उपकरण खराब होने की सूचना मिली थी, वहां लाइनमैन भेजकर व्यवस्था ठीक कराई गई है।
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