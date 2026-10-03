Bhadohi News: 1.65 करोड़ से रैमलपुर में बनेगा कान्हा गोशाला

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भदोही ब्लॉक के रैमलपुर में कान्हा गोशाला का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पालिका के प्रस्ताव पर शासन की मुहर लग चुकी है। 1.65 करोड़ रुपये से इसका निर्माण होगा। पालिका जल्द ही निविदा जारी कर इसका काम शुरू कराएगी। जिले में तीन स्थायी और 28 अस्थायी बनेंगे। इसमें सात हजार गोवंश सरंक्षित होंगे। भदोही पालिका के ईओ दयाशंकर वर्मा ने बताया कि स्थायी गोशाला के निर्माण के लिए बजट की स्वीकृत हो गई है। जल्द ही निविदा जारी कर काम शुरू कराया जाएगा। संवाद