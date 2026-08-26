Bhadohi News: जयपुरी बुटिक राखी, रुद्राक्ष और चंदन राखी बनी पसंद

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बहनें बड़े भाइयों के लिए जयपुरी बुटिक राखी, रुद्राक्ष और चंदन राखी पसंद की जा रही है, जबकि छोटे भाइयों के लिए म्यूजिक और लाइट वाली राखियों की मांग सबसे अधिक है। जिले में ज्ञानपुर, भदोही, गोपीगंज, सुरियावां, घोसिया, खमरिया समेत तमाम बाजारों में रौनक देखी जा रही है। इसी तरह ग्रामीण बाजारों में दुर्गागंज, सर्रोई, जंगीगंज, महराजगंज, बाबूसराय और सीतामढ़ी के बाजारों में राखियों की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारों की भीड़ जुट रही है।दुकानदारों ने इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न डिजाइन और कीमतों की राखियां सजाई हैं। रंग-बिरंगी राखियों से सजे स्टॉल बच्चों और महिलाओं को खास तौर पर आकर्षित कर रहे हैं। ज्ञानपुर के राखी विक्रेता वीरेन्द्र बागी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार राखियों के दाम करीब 20 प्रतिशत तक बढ़े हैं। इसके बावजूद खरीदारी पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है। राखी दुकानदार सुरेन्द्र गुप्ता ने बताया कि पर्व नजदीक आने के साथ बाजार में ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।25 हजार से लेकर दो लाख तक की हैं सोने की राखियांघोसिया। जिले की प्रसिद्ध घोसिया सराफा मार्केट में सोने और चांदी से तैयार होने वाली राखियों की बिक्री इस बार कमजोर नजर आ रही है। कभी भाई-बहन के प्रेम और समृद्धि की निशानी मानी जाने वाली सोने-चांदी की राखियां अब सीमित ग्राहकों तक सिमटती दिखाई दे रही हैं। घोसिया सराफा मार्केट के सराफा दुकानदार दिलीप बरनवाल ने बताया कि पिछले कुछ समय से सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इनसे तैयार होने वाली राखियों की बिक्री पर भी असर पड़ा है।बताया कि उनके यहां 25 हजार से लेकर दो लाख तक की राखियां उपलब्ध हैं। वहीं चांदी की राखियों में पांच हजार से लेकर 50 हजार तक की राखियां हैं। सराफा कारीगर सूरज सेठ ने बताया कि कुछ वर्ष पहले रक्षाबंधन के समय सोने और चांदी की राखियां तैयार करने के लिए कारीगरों को काफी काम मिलता था।राखी- दामलाइट राखी- 30 से 120भैया- भाभी सेट- 120 से 360जयपुरी बुटिक- 50 से 250स्पेशन अय्यान- 700 से 800रूद्रांक्ष राखी- 20 से 60चंदन राखी- 80 से 150म्यूजिक राखी- 150 से 180