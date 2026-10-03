Bhadohi News: रामलीला स्थल मार्ग पर होगी इंटरलाॅकिंग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:58 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:58 AM IST
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नगर के रामलीला स्थल तक जाने वाले मार्ग की इंटरलाॅकिंग की जाएगी। शुक्रवार को चेयरमैन विनय चौरसिया ने भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि रामलीला समिति की तरफ से पिछले दिनों पत्रक देकर मार्ग सही कराने की मांग की थी। उक्त मार्ग पर बना खड़ंजा टूट गया था। उनकी मांग को पूर्ण करने के लिए चार लाख की लागत से इंटरलाॅकिंग का कार्य होगा। उन्होंने बताया कि वार्ड आठ में भी पांच लाख से इंटरलाकिंग कार्य का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि जिन वार्डो में अभी तक अधूरे कार्य हैं उसे ही जल्द ही पूरा कराया जाएगा। संवाद
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