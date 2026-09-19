Bhadohi News: भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाएं विसर्जित की गईं

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भदोही नगर के लोहराना गली की प्रतिमा शाम चार बजे निकली। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जगह-जगह पुलिस के जवान लगाए गए थे।बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजनोत्सव पर नगर क्षेत्र में छोटे-बड़े मिलाकर आधा दर्जन स्थानों पर पूजा पंडालों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं।प्रतिमाएं शुक्रवार को विसर्जित कर दी गईं। लोहराना गली से निकली शोभायात्रा में शामिल लोग भगवान के जयकारे लगाते, नाचते गाते चल रहे थे। सभी प्रतिमाओं का विसर्जन ऊगापुर नहर में श्रद्धा के साथ किया गया। इस दौरान मेन रोड अजीमुल्लाह चौराहे से लेकर लिप्पन तिराहा, रजपूरा चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। शोभायात्रा में पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल, दीपू विश्वकर्मा, सभासद अरविंद मौर्य, राहुल पांडेय, करुणा शंकर दूबे आदि शामिल रहे।