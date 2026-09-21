Bhadohi News: 45 लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:15 AM IST
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कैफी आजमी रोड स्थित सुदनीपुर की धीराजी देवी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से रविवार को आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में 45 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर जरूरी परामर्श दिया गया। शिविर में फिजिशियन, पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। सिक्स-लीड मोबाइल ईसीजी के साथ ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, बीपी, ऑक्सीजन लेवल, तापमान, लंबाई और वजन की निशुल्क जांच की गई। डॉ. चंद्रमुखी ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह शिविर प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक आयोजित किया जाता है। शिविर में शुभम, अमीना, शिवांगी, शालू और आसिफ ने मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग किया। संवाद
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