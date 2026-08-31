Bhadohi News: स्टेशन बाजार में कूड़ा गाड़ी के कारण 1.30 घंटे लगा जाम

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व्यस्त समय में सड़क पर वाहन खड़ा रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों, स्कूली बच्चों और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि नगर पालिका को कूड़ा उठाने का काम सुबह ही पूरा कर लेना चाहिए। करीब 9:30 बजे बाजार और सड़क पर आवागमन सबसे अधिक रहता है। ऐसे समय में कूड़ा गाड़ी सड़क पर खड़ी करने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है। नगर पालिका के ईओ संतोष कुमार ने बताया कि प्रतिदिन सुबह छह से आठ बजे तक कूड़ा उठाने का काम पूरा कर लिया जाता है।रविवार को वाहन में तकनीकी खराबी आने के कारण कूड़ा गाड़ी देर से पहुंची, जिससे समस्या हुई।