फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Fraud in MBBS admission Accused arrested for admission using forged freedom fighter certificate in bhadohi

एमबीबीएस दाखिले में फर्जीवाड़ा: स्वतंत्रता सेनानी का फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर दाखिला दिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

Thu, 10 Sep 2026 10:34 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 10 Sep 2026 10:34 AM IST
सार

भदोही जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानी का फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मिर्जापुर का रहने वाला है। 

विज्ञापन
Fraud in MBBS admission Accused arrested for admission using forged freedom fighter certificate in bhadohi
नितीश कुमार दुबे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भदोही जिले की पुलिस ने बुधवार को फर्जी स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट बनाकर चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) में दाखिला कराने वाले गिरोह के सदस्य नितीश को गिरफ्तार किया। नितीश कुमार दुबे मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के बरीदुबे गांव निवासी है। 

विज्ञापन


क्या है पूरा मामला
एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि ज्ञानपुर थाने में 20 सितंबर 2025 को शाहिद अली ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणी के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार प्रवेश दिया जा रहा है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 
विज्ञापन


जांच के दौरान अंतरराज्यीय ठग गिरोह के सदस्य शुभम सिंह को पहले गिरफ्तार किया गया था। बाद में गिरोह के सरगना संजय दुबे को भी पकड़ा गया। जांच के दौरान मिर्जापुर के जिगना, बरीदुबे निवासी नितीश कुमार दुबे का नाम सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने उसे जिगना, मिर्जापुर से गिरफ्तार कर लिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पूछताछ में नितीश कुमार दुबे ने बताया कि उनका गिरोह फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है। इन सर्टिफिकेट का उपयोग एमबीबीएस दाखिले और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए किया जाता है। पुलिस भर्ती 2023 में भी फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हुआ था। इस मामले में भदोही पुलिस ने गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल और 700 रुपये नकद बरामद किए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed