Bhadohi News: पथराव मामले में आठ नामजद, कई अज्ञात पर प्राथमिकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:29 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:29 AM IST
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लालानगर। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के लालानगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम पर हमला करने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। तीन महिलाओं समेत आठ नामजद और कई अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। महिलाओं को जमानत देते हुए अन्य को जेल भेज दिया गया। बृहस्पतिवार को लालानगर में अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार मिश्री चौहान के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी। आरोप है कि कार्रवाई से पहले ही वहां कुछ लोगों ने पथराव करते हुए चक्काजाम कर दिया। पुलिस मामले में बुद्धू राम, रवि कुमार, शिव शंकर, सुमित्रा देवी, सुनीता देवी, सुगना देवी, सोनी देवी, सरस्वती देवी को पहले 151 में चालान किया गया। एसडीएम औराई ने महिलाओं को जमानत दे दिया जबकि शेष अन्य पांच को जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने वहीं दूसरी ओर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, चक्काजाम करने समेत कई धाराओं में सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने कहा कि आठ के खिलाफ जानलेवा हमला, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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पुलिस ने वहीं दूसरी ओर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, चक्काजाम करने समेत कई धाराओं में सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने कहा कि आठ के खिलाफ जानलेवा हमला, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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