Bhadohi News: भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का महत्व समझाया

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कहा सच्ची भक्ति वही है, जिसमें मनुष्य सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करें। उन्होंने भक्तों की तीन श्रेणियां बताई गई हैं। सामान्य भक्त भगवान को मुख्य रूप से मंदिर में ही देखते और उनकी आराधना करते हैं।मध्यम कोटि के भक्त मंदिर के साथ-साथ प्रकृति और उसके विभिन्न स्वरूपों में भी भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वहीं उत्तम कोटि का भक्त वह है, जो प्रत्येक जीव में भगवान का स्वरूप देखता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इस मौके पर संदीप मिश्रा, मातामणि दूबे, लालजी मिश्रा, गुड्डू दूबे, गोपाल दूबे, छबिनाथ मिश्रा मौजूद रहे।