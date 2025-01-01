Bhadohi News: कोर्ट के आदेश पर हटवाया अतिक्रमण
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:10 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
सिविल जज ज्ञानपुर के आदेश पर बृहस्पतिवार को चकदादू गांव में डिक्रीशुदा भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। राजस्व और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाकर पीड़ित को जमीन दिलाई गई। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई से गहमागहमी का माहौल रहा। चकदादू गांव निवासी जयशंकर माैर्य ने जून 2026 में सिविल जज न्यायालय में त्रिपुरानी के खिलाफ इजरा वाद दाखिल किया था। इसमें बताया कि उसने 24 फीट जमीन का बैनामा कराया, लेकिन उसको 15 फीट ही मिल रही है। उसकी बैनामा की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित डिक्री के अनुपालन में अमीन अरविंद कुमार पांडेय और सहायक सौरभ कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। राजस्व टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाकर डिक्री के अनुपालन की कार्रवाई पूरी कराई। विभागीय कार्रवाई से करीब दो घंटे तक गहमागहमी रही।
विज्ञापन