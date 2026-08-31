Bhadohi News: कार की टक्कर से 10 फीट दूर गिरे वृद्ध की मौत

विज्ञापन



इटवां निवासी शोभनाथ यादव शनिवार की शाम महराजगंज स्थित एक ढाबे पर किसी काम के लिए जा रहे थे। हाईवे के दक्षिणी लेन से उत्तरी लेन की तरफ आ रहे थे कि उसी समय प्रयागराज की तरफ से आ रही एक कार ने तेज टक्कर मार दिया। जिससे वह 10 फीट तक दूर सड़क पर गिर गए। ग्रामीणों और होटल कर्मियों के सहयोग से घायल को औराई ट्राॅमा सेंटर ले जाया गया। जहां हालत चिंताजनक होने पर परिजन भदोही के निजी अस्पताल लेकर गए। जहां रविवार की सुबह में इलाज के दौरान मौत हो गई। शोभनाथ से दो बेटे और एक बेटी हैं। सभी की शादी हो चुकी है। घटना के बाद चालक कार को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

महराजगंज। औराई कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज बाजार के एक ढाबे के पास शनिवार की शाम को हाईवे पर कार की टक्कर से 70 वर्षीय शोभनाथ यादव पुत्र छविनाथ यादव निवासी इटवां की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि शरीर 10 फीट तक दूर सड़क पर गिर गया। घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।