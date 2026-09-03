Bhadohi News: 15 दिन से जला राउटर नहीं बदल पाया विभाग, तीन करोड़ का लेन-देन प्रभावित

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जांच में राउटर जलने की बात सामने आई, लेकिन टीम के लौटने के तीन दिन बाद भी इसे बदला नहीं जा सका है। इससे करीब तीन करोड़ रुपये का लेन-देन प्रभावित हो रहा है। नगर के पश्चिम मोहाल स्थित डाकघर में तकनीकी खराबी के कारण ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।अमर उजाला ने 29 अगस्त के अंक में 10 दिन से डाकघर का सर्वर फेल, करोड़ों का लेन-देन प्रभावित’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद विभाग के उच्चाधिकारी सक्रिय हुए और सोमवार को सीपी टीम के इंजीनियरों को जांच के लिए भेजा गया।जांच में पता चला कि राउटर जलने के कारण डाकघर की ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हैं। इंजीनियरों की टीम के लौटने के तीन दिन बाद भी नया राउटर नहीं लगाया गया है। इसके चलते लोगों को जरूरी काम के लिए भदोही, ज्ञानपुर समेत आसपास के अन्य डाकघरों का रुख करना पड़ रहा है।डाक सहायक प्रवेश कुमार ने बताया कि इंजीनियरों की टीम ने राउटर जलने की जानकारी दी है। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है।समस्या की रिपोर्ट भी तैयार कर भेजी गई है, लेकिन अभी तक राउटर बदला नहीं जा सका है।