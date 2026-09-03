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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Department fails to replace burnt-out router for 15 days; transactions worth 3 crore affected.

Bhadohi News: 15 दिन से जला राउटर नहीं बदल पाया विभाग, तीन करोड़ का लेन-देन प्रभावित

Thu, 03 Sep 2026 12:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:39 AM IST
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Department fails to replace burnt-out router for 15 days; transactions worth 3 crore affected.
गोपीगंज डाकघर में राउटर खराब होने पर परेशान लोग। संवाद
गोपीगंज डाकघर में पिछले 15 दिनों से कामकाज ठप है। विभाग पहले सर्वर की समस्या का हवाला दे रहा था। खबर प्रकाशित होने के बाद उच्चाधिकारियों ने जांच के लिए इंजीनियरों की टीम भेजी।
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जांच में राउटर जलने की बात सामने आई, लेकिन टीम के लौटने के तीन दिन बाद भी इसे बदला नहीं जा सका है। इससे करीब तीन करोड़ रुपये का लेन-देन प्रभावित हो रहा है। नगर के पश्चिम मोहाल स्थित डाकघर में तकनीकी खराबी के कारण ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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अमर उजाला ने 29 अगस्त के अंक में 10 दिन से डाकघर का सर्वर फेल, करोड़ों का लेन-देन प्रभावित’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद विभाग के उच्चाधिकारी सक्रिय हुए और सोमवार को सीपी टीम के इंजीनियरों को जांच के लिए भेजा गया।
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जांच में पता चला कि राउटर जलने के कारण डाकघर की ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हैं। इंजीनियरों की टीम के लौटने के तीन दिन बाद भी नया राउटर नहीं लगाया गया है। इसके चलते लोगों को जरूरी काम के लिए भदोही, ज्ञानपुर समेत आसपास के अन्य डाकघरों का रुख करना पड़ रहा है।
डाक सहायक प्रवेश कुमार ने बताया कि इंजीनियरों की टीम ने राउटर जलने की जानकारी दी है। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है।
समस्या की रिपोर्ट भी तैयार कर भेजी गई है, लेकिन अभी तक राउटर बदला नहीं जा सका है।
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