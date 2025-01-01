Bhadohi News: मस्जिद गिराने के विरोध में भाकपा माले ने ज्ञापन सौंपा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:45 AM IST
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सहारपुर में मस्जिद गिराने के विरोध में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। भुलाल पाल ने बताया कि पांच सितंबर को सहारनपुर की जिस मस्जिद को गिराया गया वह भूमि याकूब खान और वाहिद खान के नाम है। मस्जिद 1911 की बनी थी जबकि कलेक्ट्रेट उसके बाद बना है। साक्षी मस्जिद के पक्ष में है इसलिए ऐसी स्थिति में हुई गलतियों को ठीक किया जाए। अवैधानिक तरीके से मस्जिद को गिराने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को चिह्नित कर दंडित किया जाए। मस्जिद पक्ष को अपील का 30 दिन का समय न दिया जाना गलत है।
पार्टी नेताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में प्रशासन को किसी भी कार्रवाई से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, बनारसी सोनकर, जगन्नाथ मौर्य, रामलाल यादव, ज्वाला प्रसाद, सुनील श्रीवास्तव, मनोज कुमार, पंधारी यादव, श्यामलाल, अख्तर रहे। संवाद
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राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। भुलाल पाल ने बताया कि पांच सितंबर को सहारनपुर की जिस मस्जिद को गिराया गया वह भूमि याकूब खान और वाहिद खान के नाम है। मस्जिद 1911 की बनी थी जबकि कलेक्ट्रेट उसके बाद बना है। साक्षी मस्जिद के पक्ष में है इसलिए ऐसी स्थिति में हुई गलतियों को ठीक किया जाए। अवैधानिक तरीके से मस्जिद को गिराने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को चिह्नित कर दंडित किया जाए। मस्जिद पक्ष को अपील का 30 दिन का समय न दिया जाना गलत है।
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पार्टी नेताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में प्रशासन को किसी भी कार्रवाई से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, बनारसी सोनकर, जगन्नाथ मौर्य, रामलाल यादव, ज्वाला प्रसाद, सुनील श्रीवास्तव, मनोज कुमार, पंधारी यादव, श्यामलाल, अख्तर रहे। संवाद
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