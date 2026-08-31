Bhadohi News: नई जिला जेल का निर्माण जल्द, 73.21 करोड़ जारी

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काशी नरेश विश्वविद्यालय के पास अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बने उप कारागार को कुछ साल पहले जिला कारागार का दर्जा दिया गया, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ीं। 114 बंदियों की क्षमता वाले इस कारागार में 350 से अधिक बंदी रहते हैं। जिला कारागार के निर्माण की कवायद बीते एक दशक से चल रही है। पांच साल पहले उस समय तेजी आई, जब बंदियों की अधिक संख्या को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी और डिप्टी जेलर ने प्रयास किया। पर्याप्त जमीन की उपलब्धता को देखते मूंसीलाटपुर में कारागार के निर्माण का निर्णय लिया गया। नवंबर 2019 में तहसील प्रशासन ने ग्राम समाज की 45 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी थी। जमीन पर्याप्त नहीं होने के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर बाद में किसानों से जमीन ली जाने लगी। साल 2020 और 2021 में कोरोना के कारण काम रुक गया। साल 2022 में परियोजना ने फिर रफ्तार पकड़ी। 60 एकड़ भूमि का बैनामा होते ही शासन ने धनराशि जारी कर दी।जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि नए जेल के निर्माण के लिए शासन स्तर से प्रथम किस्त के रूप में 73.21 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि नई जिला जेल आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से लैस होगी। जेल परिसर में हाईटेक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, डिजिटल सुरक्षा तंत्र, मजबूत परिधि दीवार, आधुनिक बैरक, प्रशासनिक भवन, चिकित्सा इकाई, रसोईघर और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी। इससे बंदियों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होगी। मूंसीलाटपुर में बनने वाले जिला कारागार में हाई सिक्योरिटी बैरक के साथ ही सुरक्षा के आधुनिक उपाय किए जाएंगे। नई जेल में कैदियों के लिए जिम, डिजिटल लाइब्रेरी व कौशल विकास के लिए मल्टीपरपज हॉल का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही कारागार प्रशासन से जुड़े कर्मियों के लिए आवास भी बनेंगे।