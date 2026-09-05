Bhadohi News: हवा की दिशा बदलने से नहीं हो रही बारिश, 48 घंटे बाद भी गांवों में भरा है पानी

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

सचिवालय के सामने के रास्ते पर जलभरावबाबूसराय। औराई ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिवालय उमरहा के सामने जाने वाले रास्ते पर बरसात का पानी भरा होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद सड़क पर काफी देर तक पानी भरा रहता है। राजकुमार, नंदलाल, कन्हैया लाल, राकेश, राजकुमार आदि ने बताया कि बारिश बंद हुए दो दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक बारिश का पानी नहीं निकल सका है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से समस्या हर बारिश में दोहराती है। कृषि विज्ञान केन्द्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने कहा कि हवाओं की दिशा में बदलाव होने से बारिश नहीं हो रही है। बारिश न होने से हल्की उमस का असर देखा जा रहा है। शुक्रवार को 31 अधिकतम और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा।संक्रामक बीमारियां पनपने की आशंकाग्रामीण इलाकों में भरा पानी बीमारी का कारण भी बन सकता है। जिला अस्पताल के फिजीशियन डॉ. प्रदीप यादव ने बताया कि बारिश का पानी अगर एक सप्ताह तक भरा रहा गया तो वहां संक्रामक बीमारियां पनप सकती है। ऐसे में वहां दवाओं का छिड़काव किया जाना चाहिए।