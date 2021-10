{"_id":"616c7367c2b6926b232a4d7c","slug":"by-keeping-the-dead-body-on-the-road-there-was-a-traffic-jam-for-an-hour-bhadohi-news-vns617752931","type":"story","status":"publish","title_hn":"By keeping the dead body on the road, there was a traffic jam for an hour","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

By keeping the dead body on the road, there was a traffic jam for an hour

वाराणसी ब्यूरो

Updated Mon, 18 Oct 2021 12:33 AM IST Updated Mon, 18 Oct 2021 12:33 AM IST

चौरी। सड़क दुर्घटना में घायल अमित सरोज (25) निवासी रमईपुर की शनिवार को मौत हो गई। रविवार को ग्रामीणों ने शव को महराजगंज-चौरी मार्ग पर रखकर चक्काजाम किया। जाम से मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे के आश्वासन पर करीब एक घंटे बाद जाम समाप्त हुआ। जाम की खबर मिलते ही चार थाने की पुलिस और पीएसी मौके पर पहुंची।

परिजनों ने बताया कि एक अक्तूबर की रात अमित शौच के लिए निकला था उसी समय बाइक सवार धक्का मारकर भाग निकले थे। एमबीएस अस्पताल भदोही में इलाज कराने पर राहत नहीं मिल सकी थी चिकित्सकों ने अमित को ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया था। 15 अक्तूबर को घर आने के बाद अमित की हालत अचानक बिगड़ गई और पुन: वाराणसी ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मामले में दो अक्तूबर को थाने में एक युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। सीओ औराई रामलखन मिश्रा ने नामजद युवक की गिरफ्तारी और पांच लाख रुपये आर्थिक मुआवजा की बात कहने पर मामला शांत हो सका। शव का दाह संस्कार करने जाते समय महाराजगंज में भी परिवार वालों ने चक्काजाम का प्रयास किया।