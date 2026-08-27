Bhadohi News: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने विंध्यधाम में टेका मत्था
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:23 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने बुधवार को मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में पहुंचकर विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। राष्ट्रीय महामंत्री सुबह करीब 11:30 बजे पुरानी वीआईपी मार्ग से विंध्याचल पहुंचे। यहां उनका नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने स्वागत किया। कुछ देर होटल में विश्राम के बाद सुनील बंसल नारियल, चुनरी, माला और पुष्प लेकर वीआईपी मार्ग से मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्रीगणेश का दर्शन करने के बाद मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में पहुंचकर पूजन-अर्चन किया। तीर्थ पुरोहित धीरज मिश्रा ने विधि-विधान से पूजन कराया। इसके बाद वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बनारस के लिए रवाना हो गए। संवाद
विज्ञापन