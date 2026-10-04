कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाजपा: रमेश सिंह

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मुख्य अतिथि रमेश सिंह ने संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति कार्यकर्ता हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने दायित्व का पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन करना चाहिए। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि भदोही जिले में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में संगठनात्मक गतिविधियों को और गति प्रदान की जाएगी। भदोही के भाजपा सांसद डॉ. विनोद बिंद ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए संगठन की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय, पूर्व विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पांडेय, हौसला प्रसाद पाठक, कन्हैया लाल मिश्रा, ओम प्रकाश टंकी गुरु, मनीष पांडे, अखिलेंद्र सिंह बघेल, नागेंद्र नाथ मिश्रा (नवीन), डॉ. राकेश दुबे, प्रियंका बिंद, बृजमोहन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष मनीषा अम्बष्ट, घनश्याम दास गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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ज्ञानपुर। भाजपा के ज्ञानपुर जिला कार्यालय में शनिवार को पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं काशी क्षेत्र के प्रभारी रमेश सिंह ने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर कार्यकर्ता की बदौलत ही आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ा संगठन बना है।