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Bhadohi News: 21 अक्तूबर को होगा भरत मिलाप, तैयारी पर हुई चर्चा

Mon, 12 Oct 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:06 AM IST
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Bharat Milap will be held on October 21, preparations discussed
हरिहरनाथ मंदिर पर भरत मिलाप कमेटी की बैठक में बोलते सुभाष मालवीय। संवाद
नगर के सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर में रविवार को भरत मिलाप कमेटी की बैठक हुई। इसमें आयोजन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। भरत मिलाप कमेटी के अध्यक्ष अशोक जायसवाल और विजय कुमार बिंद ने सभी पदाधिकारी को भरत मिलाप सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी। कहा कि इस बार 21 अक्तूबर को भरत मिलाप होगा। जिसमे संस्कृत कार्यक्रम नौटंकी कजरी बिरहा और लाग विमान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस मौके पर सुभाष मालवीय, पूर्व अध्यक्ष तेगा सिंह, सोहीत रावत,आशीष रावत, शशिभूषण राव, रत्नेश्वर त्रिपाठी, पवन श्रीवास्तव, शाहिद खान, रोहित चौरसिया माैजूद रहे। संवाद
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