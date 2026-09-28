भदोही पुलिस का एक्शन: सचिव की आईडी से बनाए 250 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र, पंचायत सहायक समेत तीन गिरफ्तार

एक बार ओटीपी लेकर दिनभर बनाते थे फर्जी प्रमाण पत्र

एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि सचिव की आईडी को ऑन किए जाने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होती थी। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए सचिव से ओटीपी लेता था। एक बार आईडी खुलने के बाद उस पर पूरा दिन काम होता था। ऐसे में कुछ तो सही प्रमाण पत्र बनाए जाते, लेकिन उसमें कई फर्जी प्रमाण पत्र भी बना दिए जाते थे। जब-जब फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। उस समय के पंचायत सहायक की गूगल लोकेशन चेक की गई है तो वह ऑफिस में न रहकर बाहर रहता था। इस तरह पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देते थे।