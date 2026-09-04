फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Behafaiya Fair: Brisk buying of toys and household items.

बेहफईया मेला: खिलौनों और गृहस्थी के सामान की खूब हुई खरीदारी

Fri, 04 Sep 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Behafaiya Fair: Brisk buying of toys and household items.
सुरियावां नगर के बेहफईया मेला में जुटी भीड़। संवाद - फोटो : 1
भाईचारे का प्रतीक सुरियावां नगर का ऐतिहासिक बेहफईया मेला बृहस्पतिवार को सकुशल संपन्न हुआ। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और पुलिस टीम लगातार गश्त करती रही। मेले में बच्चों ने खिलौनों की जमकर खरीदारी की और झूलों का आनंद लिया। महिलाओं ने गृहस्थी के सामान खरीदे, जबकि किशोर-किशोरियों ने चाट-पकौड़े का स्वाद लिया। यह मेला साहुआईन तालाब के तट पर हजरत शहीद बाबा के उर्स के अवसर पर हर साल लगता है।
विज्ञापन

मेले में अकीदतमंदों की भारी भीड़ रही। बाबा के आस्ताने पर चादरपोशी और मन्नतें मांगने का दौर चलता रहा। अटल चौराहा से गल्लामंडी, लाई बाजार और साहुआईन तालाब तक भीड़ रही। मौसम साफ होने से दुकानदारों में भी उत्साह रहा। मेले में खिलौने, झूले, चाट, जलेबी सहित अन्य व्यंजनों की दुकानें सजी थीं।
विज्ञापन

मेले में कंट्रोल रूम बनाया गया था। सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी लगातार गश्त करते रहे। रात में पारंपरिक लोककला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिरहा मुकाबला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जो देर रात तक चलता रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

भोरी-महजूदा गांव के ऐतिहासिक कजरी मेले के बाद पड़ने वाले बृहस्पतिवार को बेहफईया मेला लगता है। आपसी भाईचारे और लोक परंपरा का प्रतीक यह मेला दशकों पुराना है। व्यापार मंडल की ओर से आयोजित मंच पर मुख्य अतिथि ज्ञानपुर के चेयरमैन घनश्याम गुप्ता के साथ प्रकाश त्रिपाठी, जटा शंकर मौर्य, शेषधर गुप्ता, अवधेश कुमार उमर वैश्य, नंदलाल गुप्ता, अश्वनी साहू, रवि जायसवाल, मानस जायसवाल, लोकेश सेठ, मो. इजराइल, अब्दुल रऊफ हाशमी, रामराज विश्वकर्मा, सूरजभान, डॉ. धर्मेंद्र प्रजापति, मुकेश, सुरेश, मदन आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed