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आरोप : दुर्गा प्रतिमा पर फेंका पत्थर, पुलिस जांच में जुटी

Mon, 12 Oct 2026 12:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:39 AM IST
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Allegation: Stone thrown at Durga idol, police investigating
सुरियावां के कुंदीपुर में ग्रामीणों को समझाती पुलिस। संवाद
नगर के कुंदीपुर इलाके में शनिवार रात मां दुर्गा की प्रतिमा पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है। यह घटना रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रही है। आयोजकों और बजरंग दल की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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शारदीय नवरात्र को लेकर जगह-जगह देवी की प्रतिमाएं सजाई जा रही है। शनिवार को पट्टीबेजांव गांव में पंडाल में प्रतिमा स्थापित करने के लिए ग्रामीण मूर्ति लेकर जा रहे थे। आरोप है कि कुंदीपुर में कुछ लोगों ने प्रतिमा पर पत्थर फेंका। इससे कुछ लोग चोटिल भी हो गए। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।जांच में किसी को चोट नहीं लगी मिला और मूर्ति को भी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। संवाद
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