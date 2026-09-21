Bhadohi News: मकान बिकाऊ के पोस्टर लगने के बाद मतलूबपुर पहुंचे बीडीओ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:06 AM IST
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क्षेत्र के मतलूबपुर ग्राम सभा में छह वर्षों से जल निकासी की समस्या से परेशान 25 घरों के मालिकों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए जाने की खबर अखबार में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया।
रविवार को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) अहरौला, संतोष कुमार ने गांव में जाकर जांच की। कहा कि वह अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपेंगे। खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार ने पूरे गांव में जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव के प्रशासक प्रधान प्रेमसागर मोदनवाल से भी इस संबंध में वार्ता की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नाली निकास में आ रही समस्याओं और नाली के रूट के संबंध में संजय पांडे से भी जानकारी ली।
निरीक्षण के बाद, बीडीओ संतोष कुमार ने बताया कि अखबार में प्रकाशित खबर होने पर सीडीओ के निर्देश पर वे यहां निरीक्षण करने आए हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या से लोगों को कैसे निजात मिल सकती है और इसका क्या हल निकल सकता है, इसकी एक आख्या बनाकर अधिकारियों को भेजी जाएगी। जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा।
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रविवार को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) अहरौला, संतोष कुमार ने गांव में जाकर जांच की। कहा कि वह अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपेंगे। खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार ने पूरे गांव में जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव के प्रशासक प्रधान प्रेमसागर मोदनवाल से भी इस संबंध में वार्ता की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नाली निकास में आ रही समस्याओं और नाली के रूट के संबंध में संजय पांडे से भी जानकारी ली।
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निरीक्षण के बाद, बीडीओ संतोष कुमार ने बताया कि अखबार में प्रकाशित खबर होने पर सीडीओ के निर्देश पर वे यहां निरीक्षण करने आए हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या से लोगों को कैसे निजात मिल सकती है और इसका क्या हल निकल सकता है, इसकी एक आख्या बनाकर अधिकारियों को भेजी जाएगी। जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा।
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