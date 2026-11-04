फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   2.09 lakh beneficiaries to receive free cylinders on Diwali; budget released

Bhadohi News: दीपावली पर 2.09 लाख लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलिंडर, बजट जारी

Wed, 04 Nov 2026 01:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
2.09 lakh beneficiaries to receive free cylinders on Diwali; budget released
जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दो लाख नौ हजार 188 लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलिंडर रिफिल की सुविधा मिलेगी। इसके लिए शासन की ओर से धनराशि जारी कर दी गई है। मंगलवार को चित्रांगन लॉन में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों को अनुदान का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया।
विज्ञापन

जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अंत्योदय वर्ग को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि दीपावली से पहले मुख्यमंत्री ने अनुदान की राशि भेजकर लाभार्थियों को उपहार दिया है।
विज्ञापन

निषाद पार्टी के विधायक विपुल दूबे ने भी सरकार की योजनाओं की सराहना की। डीएम शैलेष कुमार ने बताया कि जिले में 42 गैस एजेंसियों के माध्यम से दो लाख नौ हजार 188 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए हैं। गैस रिफिल पर केंद्र सरकार की ओर से 359 रुपये और प्रदेश सरकार की ओर से 646 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करने की अपील की। कहा कि दीपावली पर कुम्हारों के बनाए दीये जलाएं और स्थानीय कारीगरों की बनाई लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों का पूजन करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम के अंत में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने महिलाओं को अनुदान के प्रतीकात्मक चेक वितरित किए।
इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस मौके पर एडीएम शुभांगी शुक्ला, सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला, डीएसओ सुनील कुमार, मोके यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed