Basti News: खेल के विवाद में स्टंप से हमला युवक का सिर फटा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:37 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:37 AM IST
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नगर बाजार। नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा गौतम में खेल-खेल में विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित सनी देवल उर्फ विमल पुत्र वलई, निवासी ग्राम पिपरा गौतम, थाना नगर दोपहर करीब तीन बजे मैदान में मैच खेलने गया था। आरोप है कि मैच खेलने के दौरान हुए विवाद को लेकर गांव के ही सर्वजीत पुत्र संतकुमार और गिलकृष्ट पुत्र सुरेन्द्र कुमार ने धोखे से पीछे से आकर प्रार्थी पर स्टंप से हमला कर दिया। हमले में सनी देवल का सिर फट गया और काफी खून बह गया। पीड़ित का आरोप है कि हमला करने के बाद आरोपियों ने उसे गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में थानाध्यक्ष नगर राम प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। संवाद
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