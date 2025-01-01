Basti News: कुआनो नदी में युवक ने लगाई छलांग, 19 घंटे से तलाश जारी

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परिजनों के अनुसार, श्यामानंद यादव का बड़ा बेटा अमित मंगलवार रात करीब 8:30 बजे बाइक से घर से निकला था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान उसकी बाइक गटरा पुल पर खड़ी मिली। पुल के पास रेलवे लाइन पर ड्यूटी कर रहे ट्रैकमैन अजीत कुमार ने परिजनों को बताया कि रात करीब 10 बजे नदी में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी थी। अंधेरा होने के कारण टॉर्च से देखने पर नदी में कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया।परिजनों ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी। सूचना पर टिनिच चौकी प्रभारी वीरेंद्र कुमार कुंवर मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। बुधवार सुबह करीब सात बजे गौर थानाध्यक्ष अतुल अंजन भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद फायर सर्विस और 30वीं वाहिनी पीएसी की फ्लड टीम ने नदी में सर्च अभियान शुरू किया।मौके पर भानपुर तहसील के उपजिलाधिकारी शशिबिंदु दूबे, नायब तहसीलदार पूजा वर्मा, राजस्व निरीक्षक शक्तिशरण यादव और सतीश अग्रहरी भी पहुंचे। अधिकारियों ने सर्च अभियान का जायजा लिया। देर शाम तक नदी में युवक की तलाश जारी रही। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी गटरा पुल के आसपास जुटे रहे।