विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, किशोरी के पिता बृहस्पतिवार को वह काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे जबकि किशोरी अपनी मां के साथ घर पर थी। आरोप है कि देर रात गांव का ही एक युवक घर में घुसा और किशोरी को बहला-फुसलाकर दूसरी मंजिल स्थित कमरे में ले गया। वहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश करने के बाद उसने दुष्कर्म किया।काफी देर तक किशोरी के दिखाई न देने पर मां ने उसकी तलाश शुरू की तो वह दूसरी मंजिल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। आरोप है कि उस दौरान युवक भी मौके पर मौजूद था। मां ने तुरंत घटना की जानकारी पति को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।थानाध्यक्ष राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।