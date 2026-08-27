Basti News: रिश्ता तोड़ने की रंजिश में युवती के पिता को पीटा

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सोहना थाना क्षेत्र के सिसवा बुजुर्ग निवासी लवकुश प्रसाद मिश्र ने दर्ज एफआईआर में बताया कि 20 अप्रैल को उनकी बेटी की सगाई हुई थी। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दिए थे। इसके बाद विपक्षी 10 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। मना करने पर शादी से इन्कार दिया। 18 अगस्त को वह अपनी पत्नी का दांत लगवाने के लिए करमहिया बाजार गए थे।इस बीच विपक्षी उन्हें पकड़कर अपनी दुकान में बंद कर दिए। उनकी पिटाई करके अगूंठी व 5200 रुपये छीन लिए। पुलिस ने तुरकौलिया निवासी आरोपी अमन कुमार तिवारी उर्फ सूरज व अशोक कुमार तिवारी के प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद