Basti News: रिश्ता तोड़ने की रंजिश में युवती के पिता को पीटा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:51 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:51 AM IST
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बस्ती। मुंहमांगा दहेज न मिलने पर सगाई तोड़ने के बाद युवती के पिता की पिटाई का आरोप है। पुलिस ने पिटाई, बंदी बनाने व लूट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि, विवेचना में लूट की धारा हटाई गई।
सोहना थाना क्षेत्र के सिसवा बुजुर्ग निवासी लवकुश प्रसाद मिश्र ने दर्ज एफआईआर में बताया कि 20 अप्रैल को उनकी बेटी की सगाई हुई थी। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दिए थे। इसके बाद विपक्षी 10 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। मना करने पर शादी से इन्कार दिया। 18 अगस्त को वह अपनी पत्नी का दांत लगवाने के लिए करमहिया बाजार गए थे।
इस बीच विपक्षी उन्हें पकड़कर अपनी दुकान में बंद कर दिए। उनकी पिटाई करके अगूंठी व 5200 रुपये छीन लिए। पुलिस ने तुरकौलिया निवासी आरोपी अमन कुमार तिवारी उर्फ सूरज व अशोक कुमार तिवारी के प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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सोहना थाना क्षेत्र के सिसवा बुजुर्ग निवासी लवकुश प्रसाद मिश्र ने दर्ज एफआईआर में बताया कि 20 अप्रैल को उनकी बेटी की सगाई हुई थी। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दिए थे। इसके बाद विपक्षी 10 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। मना करने पर शादी से इन्कार दिया। 18 अगस्त को वह अपनी पत्नी का दांत लगवाने के लिए करमहिया बाजार गए थे।
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इस बीच विपक्षी उन्हें पकड़कर अपनी दुकान में बंद कर दिए। उनकी पिटाई करके अगूंठी व 5200 रुपये छीन लिए। पुलिस ने तुरकौलिया निवासी आरोपी अमन कुमार तिवारी उर्फ सूरज व अशोक कुमार तिवारी के प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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