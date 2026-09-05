Basti News: हादसे में युवक की मौत, शिनाख्त नहीं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:35 PM IST
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नगर बाजार। थाना नगर क्षेत्र के फुटहिया चौकी अंतर्गत बसहवा ओवरब्रिज के पश्चिमी छोर पर शनिवार सुबह करीब चार बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर फुटहिया चौकी प्रभारी शैलेष कुमार यादव मौके पर आए और युवक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है।
पुलिस ने शव माेर्चरी में रखवाया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है। जांच के दौरान उसके पास मौजूद झोले से कुछ पुराने कपड़े मिले हैं। कोई ऐसा दस्तावेज या सामान नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने के साथ युवक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद
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पुलिस ने शव माेर्चरी में रखवाया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है। जांच के दौरान उसके पास मौजूद झोले से कुछ पुराने कपड़े मिले हैं। कोई ऐसा दस्तावेज या सामान नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने के साथ युवक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद
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