Basti News: प्रदेश स्तरीय कुश्ती के लिए ट्रायल में पहलवानों ने आजमाए दांव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। तीन से पांच अक्तूबर तक हटवा में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जनपदीय चयन-ट्रायल बृहस्पतिवार को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में हुआ। विभिन्न भार वर्गों में पहलवानों ने दांव-पेच आजमाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रायल में चयनित पहलवान शुक्रवार को होने वाले मंडलीय ट्रायल में हिस्सा लेंगे।
क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि फ्रीस्टाइल में 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमित यादव, 61 में विपिन वर्मा, 65 में अच्छेलाल, 70 में मोनू, 74 में हिमांशु, 79 में शिवम दूबे, 86 में प्रियांशु मिश्रा और 92 किलोग्राम में उज्ज्वल उपाध्याय ने ट्रायल दिया। ग्रीको रोमन में 55 किलोग्राम भार वर्ग में लकी, 60 में कृष्णा गिरि, 63 में सत्यम यादव और 82 किलोग्राम में ईशान, विकास सूर्यवंशी और सत्येंद्र बहादुर ने प्रतिभाग किया। चयनित पहलवान अब मंडलीय ट्रायल में अपना दमखम दिखाएंगे। मंडलीय ट्रायल के बाद प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया जाएगा।
ट्रायल कुश्ती कोच कमलेश यादव की देखरेख में हुआ। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि 18 सितंबर को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में कुश्ती का मंडलीय ट्रायल और सब जूनियर बालक कबड्डी का जनपदीय ट्रायल कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि फ्रीस्टाइल में 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमित यादव, 61 में विपिन वर्मा, 65 में अच्छेलाल, 70 में मोनू, 74 में हिमांशु, 79 में शिवम दूबे, 86 में प्रियांशु मिश्रा और 92 किलोग्राम में उज्ज्वल उपाध्याय ने ट्रायल दिया। ग्रीको रोमन में 55 किलोग्राम भार वर्ग में लकी, 60 में कृष्णा गिरि, 63 में सत्यम यादव और 82 किलोग्राम में ईशान, विकास सूर्यवंशी और सत्येंद्र बहादुर ने प्रतिभाग किया। चयनित पहलवान अब मंडलीय ट्रायल में अपना दमखम दिखाएंगे। मंडलीय ट्रायल के बाद प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया जाएगा।
विज्ञापन
ट्रायल कुश्ती कोच कमलेश यादव की देखरेख में हुआ। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि 18 सितंबर को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में कुश्ती का मंडलीय ट्रायल और सब जूनियर बालक कबड्डी का जनपदीय ट्रायल कराया जाएगा।
विज्ञापन