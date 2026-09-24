Basti News: हरीश द्विवेदी को दो प्रदेशों का प्रभार मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह

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भाजपा की ओर से बुधवार को जारी नई संगठनात्मक जिम्मेदारियों की सूची में उन्हें दोनों राज्यों का दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले हरीश द्विवेदी असम भाजपा प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि हरीश द्विवेदी का संगठन के प्रति समर्पण, राजनीतिक अनुभव, कुशल नेतृत्व क्षमता और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय उन्हें प्रभावी संगठनकर्ता बनाता है। अमृत कुमार वर्मा, अजयपाल सिंह, अखंड प्रताप सिंह, वीरेंद्र गौतम, दिलीप पांडेय, शिवानी सिंह, शालिनी मिश्र, राकेश शर्मा, नीलम, सुधाकर ने बधाई दी।