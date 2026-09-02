फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Wife went to her parents' house with cash and jewellery, six named

Basti News: नकदी और जेवर लेकर मायके गई पत्नी, छह नामजद

Wed, 02 Sep 2026 11:28 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Wife went to her parents' house with cash and jewellery, six named
कलवारी। मकान बनवाने के लिए रखे दो लाख रुपये और जेवर लेकर पत्नी मायके चली गई। करीब एक माह बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पत्नी सहित छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में कलवारी के छदरही निवासी विक्की ने बताया कि उनके घर पर उनकी पत्नी रीमा ही रहती थीं। वह राजस्थान में रहकर कार्य करते हैं। 16 जून को दो दिन रहकर वापस चले गए थे। 22 जुलाई को रीमा ने अपनी मां उषा देवी, भाई अशोक, उनकी पत्नी प्रियंका और बहनों पुष्पा व मेनका को बुलाकर उन्हीं के साथ चली गईं।
विज्ञापन

जाते समय अपने साथ मकान बनवाने के लिए रखे दोे लाख रुपये, उनके मां के जेवर व अन्य कीमती सामान भी ले गई। 27 जुलाई को वे आए तो घर में ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि रीमा मायके गई हैं। उन्होंने घर का ताला तोड़ा तो अलमारी खुली थी। उसमें रखे सामान बिखरे थे। नकदी व गहने गायब थे। उन्होंने पत्नी से बात की तो वह गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर चौकी प्रभारी गायघाट राकेश कुमार मिश्र को जांच सौंपी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed