Basti News: वाल्टरगंज एसओ का सरकारी आवास में पंखे से लटका मिला शव, हड़कंप

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काफी देर तक उनके वापस नहीं लौटने पर हमराहियों ने मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। शाम करीब साढ़े छह बजे उनके साथ रहने वाले उपनिरीक्षक बलराम गौड़ आवास पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो धक्का देकर खोला गया। अंदर जाने पर सूर्य प्रकाश सिंह का शव वर्दी में रस्ती के सहारे पंखे से लटका मिला।घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधिकारियों को दी गई। एएसपी श्यामकांत समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतारा। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। देर शाम तक डीआईजी बस्ती संजीव त्यागी, एसपी डॉ. यशवीर समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।डीआईजी ने जांच के लिए लगाई तीन टीमेंडीआईजी संजीव त्यागी ने एसओ की मौत की जांच के लिए तीन टीमें लगाई है। फॉरेंसिक, सर्विलांस और पुलिस की एक टीम इस घटना से जुड़ी हर पहलू की जांच करेगी। पुलिस मौत की वजह जानने का पूरा प्रयास करेगी। किन परिस्थितियों में एसओ ने मौत को गले लगाया इसकी जानकारी पुलिस जुटाएगी।रक्षाबंधन पर गांव गया था परिवारथानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह जिलाधिकारी कार्यालय के पास सरकारी आवास में परिवार के साथ रहते थे। रक्षाबंधन के त्योहार पर परिवार के सदस्य आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव गए हुए थे। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है और वे बस्ती के लिए रवाना हो गए हैं। उनका एक बेटा है, जिसकी शादी हो चुकी है।तीन साल की सेवा बाकी थी, सिद्धार्थनगर हुआ था तबादलासूर्य प्रकाश सिंह ने 19 अप्रैल 2026 को वाल्टरगंज थानाध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। पुलिसकर्मियों के अनुसार उनका व्यवहार मिलनसार था और थाने में वह कर्मचारियों के साथ सहज रहते थे। बताया गया कि उनकी सेवा के करीब तीन साल बाकी थे। हाल ही में उनका सिद्धार्थनगर जिले के लिए तबादला हुआ था। उम्र का हवाला देकर उन्होंने तबादला रुकवा लिया था, जिसके बाद उन्हें वाल्टरगंज थाने में तैनाती मिली थी। उनकी अचानक मौत की खबर से साथी पुलिसकर्मी स्तब्ध हैं।कॉल डिटेल खंगालेगी पुलिस, मिल सकते हैं अहम सुरागवाल्टरगंज एसओ की मौत के बाद पुलिस कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। दिवंगत एसओ के सीयूजी और पर्सनल फोन नंबर की कॉल डिटेल भी खंगाली जाएगी। इससे पुलिस को मौत से संबंधित कुछ अहम सुराग भी मिल सकते हैं। घटना से पहले किन लोगों से बात हुई थी, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। आत्महत्या अवसाद में किया गया है कि कोई और कारण है, पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। संवादकोटवाल्टरगंज एसओ शनिवार को जिला मुख्यालय आए थे। हमराहियों को सिविल लाइंस चौकी पर छोड़कर वह सरकारी आवास चले गए थे। शाम को उपनिरीक्षक बलराम गौड़ आवास पहुंचे तो एसओ का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।-संजीव त्यागी, डीआईजी, बस्ती।