Basti News: पंडालों और घरों में विघ्नहर्ता विराजे, बही भक्ति की बयार

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भगवान श्रीगणेश की मूर्ति स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक रहा। इस दौरान शहर में जगह-जगह भक्ति गीतों के बीच शोभायात्राएं निकाली गईं। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से घरों में गणपति की स्थापना की। पीले वस्त्र पर चावल से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर भगवान श्रीगणेश की मूर्ति स्थापित की गई। पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की गई।कॉलोनियों, कस्बों और प्रमुख मार्गों के किनारे सजे सामूहिक पंडालों में भी श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना की। मूर्ति की स्थापना और पूजा के दौरान गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। पंडित देवस्य मिश्र ने बताया कि दोपहर 1:31 बजे तक मूर्ति स्थापना और पूजन के लिए शुभ मुहूर्त था।बनकटी संवाद के अनुसार क्षेत्र के सजहरा, फैलवा, बनकटी समेत कई गांवों और चौराहों पर सोमवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्रीगणेश की मूर्तियां स्थापित की गईं। आयोजक विनोद पाल ने बताया कि यहां पिछले सात वर्षों से गणेश उत्सव के लिए पंडाल सजाया जा रहा है।