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Basti News: गायत्री शक्तिपीठ पर नवरात्र में होंगे विविध कार्यक्रम

Sat, 10 Oct 2026 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:17 AM IST
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Various programs to be held at Gayatri Shaktipeeth during Navratri.
बस्ती। शारदीय नवरात्र पर गायत्री शक्तिपीठ बस्ती में विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। वरिष्ठ परिव्राजक एवं ट्रस्टी राम प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि नवरात्र साधना 11 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक चलेगी। इस दौरान सामूहिक जप, यज्ञ, सत्संग और प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन होगा। कार्यक्रमों की शुरुआत 10 अक्तूबर शाम छह बजे सामूहिक संकल्प के साथ होगी। 11 अक्तूबर से रोजाना सुबह सात बजे जप एवं यज्ञ किया जाएगा। साथ ही नियमित रूप से शाम छह से आठ बजे तक सत्संग और प्रज्ञा पुराण कथा आयोजित होगी। 19 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से सामूहिक हवन होगा। वहीं, 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति एवं सामूहिक पारण के साथ नवरात्र साधना का समापन होगा। संवाद
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