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Basti News: पगारे घाट पर 77 लाख से बनेगा पीपा पुल, भेजा प्रस्ताव

Sat, 10 Oct 2026 02:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:47 AM IST
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Proposal sent to construct a pontoon bridge at Pagare Ghat at a cost of 77 lakh.
गौर। हलुआ क्षेत्र के कुआनो नदी पर स्थित पगारे घाट पर जल्द पीपा पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से शासन को 77.90 लाख का एस्टीमेट बनाकर भेजा गया है। पीपा पुल का निर्माण हो जाने से स्थानीय लोगों सहित आसपास के लोगों को आने-जाने में सहूलियत मिलेगी।
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पगारे घाट पर मौजूदा समय में बहुत पुराना जर्जर लकड़ी का पुल है। लोग जान जोखिम में डालकर आते-जाते हैं। इस समय कुआन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे आवागमन भी बाधित है, ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर ढोढ़री गांव के दिलीप पांडेय कुछ माह पहले मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पुल निर्माण कराए जाने की मांग उठाई थी। पत्र में लिखा था कि पुल का निर्माण हो जाने से क्षेत्र के कंचनपुर, धधरिया, पगारे, सांवडीह, हलुआ सहित आसपास के ग्रामीणों को भानपुर, रामनगर व गोंडा सीमा क्षेत्र में आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। ग्रामीणों की समस्या को लोक निर्माण विभाग ने संज्ञान में लेते हुए पगारे घाट पर पीपा पुल निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। स्वीकृति मिलते ही नौ पीपे का पुल निर्माण कराया जाएगा।
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कोट:::हलुआ क्षेत्र के पगारे घाट पर पीपा पुल निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, स्वीकृति मिलने के बाद पुल का निर्माण कराया जाएगा। -कमलेश कुमार यादव, सहायक अभियंता, लोक निर्माण खंड, प्रथम
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