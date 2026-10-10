Basti News: पगारे घाट पर 77 लाख से बनेगा पीपा पुल, भेजा प्रस्ताव

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पगारे घाट पर मौजूदा समय में बहुत पुराना जर्जर लकड़ी का पुल है। लोग जान जोखिम में डालकर आते-जाते हैं। इस समय कुआन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे आवागमन भी बाधित है, ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर ढोढ़री गांव के दिलीप पांडेय कुछ माह पहले मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पुल निर्माण कराए जाने की मांग उठाई थी। पत्र में लिखा था कि पुल का निर्माण हो जाने से क्षेत्र के कंचनपुर, धधरिया, पगारे, सांवडीह, हलुआ सहित आसपास के ग्रामीणों को भानपुर, रामनगर व गोंडा सीमा क्षेत्र में आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। ग्रामीणों की समस्या को लोक निर्माण विभाग ने संज्ञान में लेते हुए पगारे घाट पर पीपा पुल निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। स्वीकृति मिलते ही नौ पीपे का पुल निर्माण कराया जाएगा।कोट:::हलुआ क्षेत्र के पगारे घाट पर पीपा पुल निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, स्वीकृति मिलने के बाद पुल का निर्माण कराया जाएगा। -कमलेश कुमार यादव, सहायक अभियंता, लोक निर्माण खंड, प्रथम