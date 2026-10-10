Basti News: 510 स्कूलों के बच्चों के विचार और माॅडल अपलोड नहीं

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इंस्पायर अवार्ड पोर्टल पर जिले में 1077 विद्यालय पंजीकृत हैं। इनमें बेसिक व माध्यमिक के विद्यालय शामिल हैं। इनके 5,620 बच्चों का इनोवेशन आइडिया पोर्टल पर अपलोड करना है। यह कार्य 15 जुलाई से शुरू हुआ है। पहले 15 सितंबर तक यह कार्य पूरा करना था, लेकिन बाद में समय बढ़ाकर 10 अक्तूबर कर दिया गया।उसके बाद भी अधिकतर विद्यालयों ने पोर्टल पर प्रोजेक्ट अपलोड नहीं किया है। डीआईओएस व बीएसए ने सभी प्रधानाचार्यों को पूर्व में चेतावनी पत्र जारी कर जल्द-से-जल्द लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्देशित किया था। उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ।जिले व प्रदेश स्तर पर चयनित होता है प्रोजेक्ट : पोर्टल पर प्रोजेक्ट अपलोड करने के बाद डीआईओएस की अध्यक्षता में गठित कमेटी प्रोजेक्ट का आकलन करती है। जिले स्तर पर चयन होने के बाद बच्चे को 10 हजार रुपये शासन की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। इसके बाद चयनित बच्चों का मॉडल प्रदेश स्तर पर आकलन के लिए पोर्टल से फारवर्ड कर दिया जाएगा। यहां चयनित होने पर सहायता राशि दो गुना मिलती है।स