Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Uproar over tree felling near Chhath ghat; work halted

Basti News: छठ घाट के पास पेड़ काटने पर हंगामा, काम रोका

Wed, 11 Nov 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Uproar over tree felling near Chhath ghat; work halted
बनकटी। नगर पंचायत बनकटी के मोहननगर वार्ड स्थित बरंडा में छठ घाट के किनारे लगे हरे पेड़ों की कटान और सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप को लेकर विवाद हो गया। सूचना पर पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि इंजीनियर अरविंद पाल ने वन विभाग और पुलिस अधिकारियों को फोन कर नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कटान और मिट्टी पटाई का काम रुकवा दिया। वहीं, बरंडा निवासी शीलमती ने अमजद खान के खिलाफ लालगंज थाने में तहरीर देकर पेड़ कटवाने, जमीन पर कब्जे और धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि विवाद का समाधान होने तक काम रोक दिया गया है। उन्होंने तहरीर वापस लिए जाने की बात कही, जबकि महिला ने वीडियो में तहरीर वापस लेने से इन्कार किया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed