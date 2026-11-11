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Basti News: स्टेडियम में अब नहीं होगा जलभराव, डाली जाएगी तीन करोड़ की मिट्टी

Wed, 11 Nov 2026 02:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:47 AM IST
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No more waterlogging at the stadium; soil worth three crore rupees will be laid down.
शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम का ग्राउंड संवाद
बस्ती। शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से खिलाड़ियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मैदान का लेवल ऊंचा करने और पानी घुसने से रोकने के लिए करीब 3.33 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है।
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इसके तहत मैदान में मिट्टी की पटाई कराने के साथ रेलिंग और गेट को भी ऊंचा किया जाएगा। शासन से धनराशि मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलभराव, सीमित खेल मैदान और प्रशिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं लंबे समय से खिलाड़ियों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। स्टेडियम का मैदान काफी नीचा होने के कारण हल्की बारिश में भी परिसर में पानी भर जाता है। इससे मैदान सूखने तक खेल गतिविधियां प्रभावित रहती हैं।
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कंपनीबाग से शास्त्री चौक जाने वाली सड़क और सदर तहसील मार्ग की ओर से बारिश का पानी स्टेडियम में प्रवेश करता है। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए मिट्टी पटाई की योजना बनाई गई है। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार के अ नुसार, कार्यदायी संस्था ने करीब 3.33 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। इसमें मैदान में मिट्टी भराई के साथ रेलिंग और गेट को ऊंचा करने का काम शामिल है। शासन से बजट मिलते ही कार्य शुरू कराया जाएगा।
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करीब छह एकड़ में फैले स्टेडियम में जगह की कमी के कारण एक साथ कई खेलों का आयोजन भी मुश्किल होता है। मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता होने पर फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों का आयोजन संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा 400 मीटर दौड़ के लिए आठ लेन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल और ताइक्वांडो जैसे खेलों के प्रशिक्षक भी नहीं हैं।
वर्तमान में बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, हैंडबॉल और एथलेटिक्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां केवल फुटबॉल का छात्रावास संचालित है।
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